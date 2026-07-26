Doelman Courtois juicht komst Van Bommel als bondscoach toe

BRUSSEL (ANP/RTR) - Thibaut Courtois is blij met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Belgische voetballers. Dat zei de doelman van Real Madrid tegen journalisten tijdens een sponsorevenement.

"Ik denk dat hij in Antwerpen heeft bewezen dat hij een topcoach is. Veel spelers spreken zeer positief over hem, dus ik kijk ernaar uit hem te leren kennen", aldus de 34-jarige Courtois, die nog geen beslissing heeft genomen over het voortzetten van zijn interlandloopbaan. "Ik wil graag wat rust nemen tijdens de Nations League en we zullen moeten proberen tot een overeenkomst te komen. Het zal afhangen van het gesprek dat ik met hem heb. Daarna zal ik beslissen of ik door wil gaan of niet."

Van Bommel werd deze week aangesteld als opvolger van de Fransman Rudi Garcia, die op het WK voetbal met België in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje.