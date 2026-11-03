DÜSSELDORF (ANP) - Vijf landen hebben aangegeven niet tegen Rusland te zullen spelen op het wereldkampioenschap ijshockey in 2027. Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Letland maakten op die manier duidelijk dat zij het niet eens zijn met de beslissing van het internationale sporttribunaal CAS. Het CAS oordeelde vrijdag dat de internationale ijshockeybond IIHF Rusland weer moest toelaten op internationale toernooien.

De IIHF gaf daarop aan "met teleurstelling" kennis te hebben genomen van het besluit, maar de autoriteit van het CAS te respecteren. Het WK ijshockey telt zestien deelnemers en vindt van 13 tot en met 30 mei plaats in Duitsland.

Toen het oordeel van het CAS vrijdag bekend werd gemaakt, was de loting voor het WK al gemaakt. Het is onduidelijk hoe de IIHF de deelname van Rusland gaat invullen. Ook Oekraïne staat op het WK ijshockey. Dat land reageerde "met grote verontwaardiging" op het besluit, maar zei ook de autoriteit van het CAS te respecteren.

Noren willen uitsluiting

Volgens de IIHF heeft het oordeel "significante praktische implicaties" voor toernooien die zich in een "vergevorderd stadium van voorbereiding" bevinden. De bond zegt later meer duidelijkheid te geven over de invulling.

Rusland werd sinds de inval in Oekraïne in 2022 geweerd van vrijwel alle internationale sportwedstrijden. In juli besloot het IOC Russen weer te verwelkomen. Sindsdien hebben verschillende sportbonden Rusland weer toegang gegeven tot internationale wedstrijden.

"Ons standpunt is dat Rusland uitgesloten moet worden van alle internationale kampioenschappen zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt en onveranderd blijft", aldus de Noorse bond in een verklaring over de boycot. "De Zweedse lijn was en is glashelder: Zweden zal geen ijshockeywedstrijden spelen tegen Rusland in de huidige situatie", aldus de Zweedse bond. Ook enkele sponsoren van het WK hebben zich teruggetrokken.