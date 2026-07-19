Vingegaard valt in vijftiende etappe en verlaat Tour de France

PLATEAU DE SOLAISON (ANP) - De Deense kopman Jonas Vingegaard van Visma-Lease a Bike is uitgevallen in de Tour de France. Hij kwam 20 kilometer voor de finish in Plateau de Solaison ten val. Vingegaard stond op de tweede plaats in het algemeen klassement op 4,5 minuut achterstand op geletruidrager Tadej Pogačar.

De 29-jarige Vingegaard ging onderuit bij een rotonde. Hij greep meteen naar zijn rechter sleutelbeen en bleef met tranen in zijn ogen langs de kant zitten. Kort daarop werd hij in een ambulance afgevoerd en werd duidelijk dat Vingegaard had opgegeven.

Vingegaard was de kopman van de Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike. Hij won twee keer de Tour de France en werd drie keer tweede in de grootste wielerronde ter wereld. Vingegaard schreef eerder dit jaar de Ronde van Italië op zijn naam.