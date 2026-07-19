April Darby koestert herinneringen aan musical Moulin Rouge

April Darby is dankbaar voor haar ervaringen bij de musical Moulin Rouge. Dat deelt de actrice en zangeres zondag in een bericht op Instagram. De musical kwam dit weekend vroegtijdig tot een definitief einde, nadat het decor onherstelbaar beschadigd was geraakt door de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater in Utrecht.

"Wat valt er nog te zeggen over deze gebeurtenis...", schrijft Darby, die als het personage Satine een van de hoofdrollen in de show vertolkte. "Het is een intens verdrietig en tragisch einde dat je niemand gunt", schrijft ze over "iedereen die de voorstelling nog één laatste keer wilde afsluiten of het juist voor het eerst wilde beleven".

"Maar mijn glas is altijd halfvol… eigenlijk tot de nok toe gevuld. Daarom ben ik vooral dankbaar dat ik deze show van het allerhoogste niveau heb mogen ervaren. Een productie die werkelijk top of the bill is, met oog voor detail in ieder hoekje en naad waar je kijkt", vervolgt Darby. "Ik heb de rol van mijn leven mogen spelen. The sparkling diamond herself: Satine."

Vrede

Darby zegt dat ze vrede heeft met het abrupte einde, omdat "onze - achteraf gezien - onbewust laatste show ook écht voelde als een laatste show". Ze schrijft dat deze gespeeld werd met de "first cast", dus de hoofdcast zonder alternates of understudies, en dat ze deze avond "on fire" waren. "Het publiek was ongekend uitzinnig en ik heb oprecht van iedere seconde genoten van deze show."

Moulin Rouge zou op 2 augustus definitief stoppen. Darby liet al eerder in Shownieuws weten dat zij na de musical een 'theater-break' neemt en zich op haar zangcarrière gaat richten.