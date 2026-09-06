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Volleybalsters Turkije prolongeren Europese titel

06 sep , 21:27Sport
anp060926127 1
ANP
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ISTANBUL (ANP) - De volleybalsters van Turkije hebben de Europese titel geprolongeerd. In Istanbul versloeg de titelverdediger in de finale regerend olympisch en wereldkampioen Italië in vijf sets: 3-2 (16-25 25-22 12-25 25-21 15-10).
Turkije had de Europese titel in 2023 voor het eerst gewonnen. Toen versloeg het land Servië in de finale. Nederland won destijds het brons. Op dit EK werd Oranje in de kwartfinales uitgeschakeld door Polen. De Poolse volleybalsters verloren de strijd om het brons met 3-1 in sets van Servië.
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