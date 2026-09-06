De film Spider-Man: Brand New Day heeft een nieuw record te pakken. Volgens Variety is er nog nooit in de geschiedenis een film geweest die binnen zes weken in de VS een opbrengst van 900 miljoen dollar behaalde. Het record stond op naam van de Star Wars-film The Force Awakens uit 2015, die er toen vijftig dagen over deed om deze grens te behalen.

Spider-Man: Brand New Day is de vierde film over de spinnenman met Tom Holland in de hoofdrol. De film toont hoe Peter Parker, zoals de held in het gewone leven heet, omgaat met een wereld waarin zijn vrienden en geliefden hem niet meer kennen en zijn vergeten dat hij Spider-Man is.

De Marvelfilm brak afgelopen zomer vele records. Wereldwijd bracht de film al meer dan 2,3 miljard dollar op. Ook in de Nederlandse zalen trekt Spider-Man: Brand New Day al zes weken volle zalen.