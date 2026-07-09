LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Volleybalsters winnen ook van Tsjechië in Nations League

09 jul , 18:15Sport
anp090726158 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
BELGRADO (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben opnieuw gewonnen in de Nations League, dit keer van Tsjechië. Woensdag was Nederland al in drie sets te sterk voor Frankrijk. Tegen Tsjechië was het opnieuw na drie sets gedaan: 25-21 25-21 25-18.
Door de overwinning blijft Nederland zicht houden op een plek in de top 8, die nodig is om de kwartfinales van het toernooi te bereiken. Na tien gespeelde wedstrijden staat de ploeg van bondscoach Felix Koslowski achtste met 18 punten, evenveel als Turkije (dat een wedstrijd tegoed heeft) en China. De komende tegenstanders van Oranje in Belgrado zijn Duitsland en gastland Servië.
loading

Loading