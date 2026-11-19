MONACO (ANP) - De Keniaanse wereldkampioene op de marathon Peres Jepchirchir (33) is voor drie jaar geschorst wegens dopinggebruik. Dat heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) bekendgemaakt. Er zijn sporen van het verboden middel epo in haar bloed gevonden.

Jepchirchir werd in 2025 wereldkampioen in Tokio. In datzelfde stadion werd ze in 2021 olympisch kampioen. Ook won ze vier zogeheten 'majors' in het marathonlopen, waaronder die van Sydney op 30 augustus van dit jaar.

De titel van Sydney raakt ze kwijt, omdat die is behaald na de positieve dopingtest die Jepchirchir in juli aflegde. Op haar overige prestaties heeft het oordeel geen invloed.

Jepchirchir werd eind oktober al voorlopig geschorst. De maand tussen het voorlopige en het definitieve oordeel wordt bij haar schorsing opgeteld. De schorsing loopt tot 19 oktober 2029. De AIU zou haar een schorsing van vier jaar hebben opgelegd, maar door haar bekentenis krijgt ze een reductie van een jaar.