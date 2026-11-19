AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht hoger begonnen. Beleggers letten vooral op de beursgang van AI-bedrijf Anthropic, die later op de dag in New York plaatsvindt. De aandelen van de maker van chatbot Claude worden uitgegeven voor 83 dollar per stuk. De introductieprijs ligt daarmee een stuk hoger dan de eerdere indicatie van 70 tot 78 dollar. Volgens financieel persbureau Bloomberg lijken de aandelen Anthropic bij het beursdebuut met ruim 20 procent te gaan stijgen.

Anthropic wordt bij de beursgang gewaardeerd op ruwweg 1,5 biljoen dollar. De grootste beursgang ooit komt op een onrustig moment in de AI-sector door de ophef rond voormalig topman Jensen Huang van Nvidia vanwege zijn affaire met een vermeende Chinese spion. Ook zijn er zorgen bij beleggers of de enorme AI-investeringen wel zullen worden terugverdiend. Een succesvolle beursintroductie van Anthropic zou het vertrouwen van beleggers in de AI-sector kunnen helpen herstellen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1102,06 punten.