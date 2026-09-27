Wereldkampioene Vollering krijgt boete van wielerbond UCI

MONTREAL (ANP) - Wereldkampioene Demi Vollering heeft van de internationale wielerbond UCI een boete van 1000 Zwitserse frank (ruim 1050 euro) gekregen na haar gouden race van zaterdag in het Canadese Montreal. Volgens de UCI heeft de houdster van de regenboogtrui een niet-toegestane positie op de fiets aangenomen.

Naast de boete krijgt de 29-jarige Zuid-Hollandse een gele kaart en aftrek van 25 UCI-punten. De Oostenrijkse Katharina Sadnik kreeg dezelfde straf. De UCI specificeert in het juryrapport niet wanneer de rensters in de verboden houding reden. Sadnik finishte als 47e.