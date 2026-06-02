DEN BOSCH (ANP) - Sportief directeur Grischa Niermann vertrekt bij Visma - Lease a Bike, bevestigt de Nederlandse wielerploeg. Ploegleider Marc Reef neemt zijn functie per 1 september over.

Maandag lekte het vertrek van de Duitse oud-wielrenner Niermann al uit. Hij zou overstappen naar Lidl-Trek, maar dat is nog niet bevestigd.

Niermann volgde anderhalf jaar geleden Merijn Zeeman op als sportief directeur na diens vertrek naar AZ. Daarvoor was de Duitser al ploegleider bij Visma - Lease a Bike.

Giro

De 40-jarige Reef maakt nu eenzelfde promotie. "Opleiding en ontwikkeling van renners en staf zit in het DNA van deze ploeg. Ook onze coaches leiden we op met het idee dat zij ooit een stap kunnen maken. Met het vertrek van Grischa is het binnen de ploeg dan ook een logische stap dat Marc toetreedt tot het sportief management van Team Visma | Lease a Bike. Ondanks dat ik het jammer vind dat Grischa vertrekt, heb ik ontzettend veel vertrouwen in Marc Reef als Head of Racing", zegt ploegbaas Richard Plugge in een persbericht.

Met Reef als hoofdcoach won de Deen Jonas Vingegaard afgelopen maand voor het eerst de Giro d'Italia. De Nederlander bekleedt die functie ook tijdens de Tour de France van volgende maand. Niermann blijft nog even in dienst van de Nederlandse ploeg, maar meer op de achtergrond.

"Dat ik door de ploeg ben benaderd voor de rol van Head of Racing en mag toetreden tot het sportief management, zie ik als een prachtige kans die ik met beide handen aangrijp. De afgelopen jaren heb ik mij binnen deze organisatie op een heel positieve manier kunnen ontwikkelen", reageert Reef.