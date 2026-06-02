Sterrenchef Nick Bril heeft zich in de eerste aflevering van zijn vierdelige documentaireserie uitgebreid uitgelaten over het ernstige ongeluk waarbij zijn Britse hulpkok Joe Claridge zwaargewond raakte en beide benen verloor. In de docureeks Rauw doet hij voor het eerst op camera zijn verhaal na het ongeval uit 2024.

"De afgelopen twee jaar hebben mijn leven serieus veranderd. Het waren de meest shitty years of my life", zegt hij volgens de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws in de documentaire. In de eerste aflevering wordt de Nederlandse chef door de cameracrew gevolgd vlak nadat het ongeval heeft plaatsgevonden.

Bril zegt onder meer dat hij voor de rest van zijn leven met het incident geconfronteerd zal worden. "Ik had gedronken en ben toch in mijn wagen gestapt", aldus de chef. Al zegt hij niet te denken dat het scenario anders was geweest als hij niet had gedronken.

Echtenoot

Ook zijn vrouw Francheska komt in de documentaire aan het woord. "Ik zal hem nooit loslaten", zegt ze in de trailer van de reeks. "Hij weet perfect dat hij bepaalde dingen niet had moeten doen."

De sterrenchef werd in april veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor een vluchtmisdrijf en verzuim. Ook oordeelde de rechtbank dat Bril een boete moest betalen en werd zijn rijbewijs voor vier maanden ingetrokken.

Rauw is vanaf 1 juni te zien op de Vlaamse zender Play. Of de documentaireserie later ook in Nederland te zien zal zijn, is niet bekend.