Wielrenner Brennan sprint naar tweede zege in Vuelta

ROQUETES (ANP) - Wielrenner Matthew Brennan heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Brit van Visma-Lease a Bike was na ruim 173 kilometer tussen Falset en Roquetes de snelste in de sprint.

Brennan won eerder ook al de tweede etappe. Hij bekroonde in Roquetes het uitstekende werk van zijn ploeggenoten Wout van Aert en Christophe Laporte, die hem naar de streep loodsten. De Belg Jordi Meeus werd tweede, voor de Italiaan Vincenzo Albanese.

De rode trui van de Sloveen Tadej Pogačar, die dinsdag de Vuelta naar zijn hand zette met een lange solo, kwam niet in gevaar. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van 3.21 op zijn landgenoot en viervoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič.

Voor de voet

Na etappes in Monaco, Frankrijk en Andorra was de vijfde rit de eerste in Spanje. Gezien het relatief vlakke parcours met slechts één klim van de derde categorie op 25 kilometer van de streep, maakten de sprinters zich op voor hun tweede kans. De laatste vluchter was al voor de voet van de beklimming teruggepakt, waarna niemand op het bergje een poging waagde om te ontsnappen.

Donderdag rijden de renners van Alcossebre naar Castellón de la Plana, een rit over ruim 177 kilometer met vier beklimmingen.