Jeangu Macrooy noemt songfestivalbesluit AVROTROS 'heel sterk'

Jeangu Macrooy vindt het "heel sterk" dat AVROTROS afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dat vertelt de zanger (32) in gesprek met ANP. Macrooy deed in 2021 mee aan het songfestival met het nummer Birth of a New Age.

"Als we dit jaar wel hadden meegedaan, terwijl er nog steeds niet genoeg is veranderd, dan had dat natuurlijk het statement van vorig jaar heel erg ontkracht", laat de zanger weten over de keuze van de omroep. "Ik vind het heel sterk. En het is niet leuk, maar dat is de bedoeling. Een boycot is nooit leuk." AVROTROS deed vorige editie, net als vier andere landen, niet mee met de competitie vanwege de veel bekritiseerde deelname van Israël.

Maandag maakte de omroep bekend ook in 2027 niet mee te doen, omdat het evenement volgens hen "niet langer neutraal is". "Als het songfestival niet om politiek moet draaien, dan moet je daar ook heel streng op handhaven", gaat Macrooy verder. "Als landen meedoen die verwikkeld zijn in oorlogen of genocide, dan kan het helemaal niet meer apolitiek of verbindend zijn." De zanger hoopt dat meer landen zich bij het besluit van AVROTROS voegen.

AVROTROS heeft de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname teruggegeven aan de NPO. Een andere omroep kan het songfestival overnemen en mogelijk ook zonder AVROTROS een Nederlandse inzending faciliteren. De afgelopen editie gebeurde dat niet, maar werd het evenement wel in Nederland uitgezonden door de NOS. "Ik vond het niet heel solidair naar AVROTROS toe dat een andere omroep het festival ging doen. Ik snap dat niet zo goed eigenlijk", wil Macrooy daarover kwijt.