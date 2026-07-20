Wielrenner Evenepoel richt zich op behoud tweede plaats in Tour

ÉVIAN-LES-BAINS (ANP/BELGA) - Wielrenner Remco Evenepoel gaat "niet zweven" nu hij de tweede plaats in de Tour de France bezet. De 26-jarige Belg van Red Bull-Bora-hansgrohe richt zich op het verdedigen van zijn positie en de tijdrit van dinsdag. Dat zei de tweevoudig olympisch kampioen maandag op de rustdag tijdens een online persmoment van zijn ploeg.

Evenepoel won zondag de vijftiende etappe voor geletruidrager Tadej Pogačar. Hij schoof door het uitvallen van Jonas Vingegaard door naar de tweede plaats in de stand, op vijf minuten van Pogačar.

"Je mag niet van de situatie uitgaan waarin er iets met Tadej gebeurt", zei Evenepoel maandag. "Ik ga niet beginnen te zweven en dromen van Tourwinst. Als alles normaal verloopt, is die heel ver buiten bereik. Mijn mindset is om te proberen mijn tweede plaats in de stand vast te houden, te beginnen met morgen. Ik moet niet naar boven kijken in het klassement, maar naar het verdedigen van mijn eigen plaats."