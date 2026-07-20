Amber Kortzorg verwacht in november een zoontje. Dat deelt de BNNVARA-presentatrice maandag in een bericht op Instagram. Het jongetje is het eerste kindje voor Kortzorg en haar partner Sven. "Een rollercoaster waar ik ontzettend veel zin in heb", schrijft ze.

Kortzorg en haar vriend tekenden maandag bij de gemeente Amsterdam voor het ouderlijk gezag, deelt ze. Bij het bericht is onder meer een foto van dat moment te zien. Op de tafel voor het koppel liggen een paar echofoto's.

De presentatrice schrijft ook dat het maandag exact negen jaar geleden is dat zij Sven ontmoette tijdens een reis door Japan. De uit Zwitserland afkomstige Sven leerde daarna Nederlands, verhuisde naar Amsterdam en vroeg zijn vriendin in januari van dit jaar ten huwelijk "onder de sterrenhemel van Namibië", deelt Kortzorg. "En in november beginnen we aan ons grootste avontuur ooit", schrijft ze over de komst van hun kindje.