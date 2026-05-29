Wielrenner Kuss wint koninginnenrit van de Giro d'Italia

PIANI DI PEZZÈ (ANP) - Sepp Kuss heeft de negentiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Amerikaan van Visma - Lease a Bike kwam solo over de finish van de koninginnenrit van de eerste grote ronde van het seizoen die zondag in Rome eindigt.

Kuss hoefde een keer niet in dienst te fietsen van zijn Deense kopman Jonas Vingegaard bij de Nederlandse ploeg. Hij reed de hele rit in een kopgroep en bleek de beste klimmer richting de finish op de top van Piani di Pezzè, de laatste van zes bergen.

Vingegaard behield zijn roze leiderstrui en begint zaterdag met een voorsprong van 4.03 minuten op de Oostenrijker Felix Gall aan de laatste bergrit van de Ronde van Italië.

Slechte dag

Thymen Arensman beleefde een slechte dag in de loodzware bergetappe over 151 kilometer van Feltre naar Piani di Pezzè. Hij eindigde als twaalfde en zakte in het algemeen klassement van de derde naar de vierde plaats. Jai Hindley, de nieuwe nummer 3, heeft een voorsprong van 29 seconden op de Nederlander.

Kuss, Giulio Ciccone, Giulio Pellizzari en Einer Rubio leken de beste renners van een grote kopgroep. De Amerikaan, twee Italianen en een Colombiaan gingen er ruim vijftig kilometer voor de finish vandoor op de Passo Giau, de hoogste berg van de Ronde van Italië. Maar de Canadees Derek Gee-West, de Tsjech Jan Hirt, de Australiër Michael Storer en de Italiaan Damiano Caruso slaagden erin om bij het viertal aan te sluiten.

Voorlaatste klim

Ciccone baalde toen Rubio hem op de voorlaatste klim punten voor de bergtrui ontnam. Hij besloot te demarreren in de afdaling van Passo Falzarego en pakte snel een voorsprong van 1 minuut. Die marge bleek onvoldoende voor de etappezege. Maar de Italiaan nam wel de bergtrui over van Vingegaard, die de eindzege van de Giro nauwelijks meer kan ontgaan.

Na twee ritten in de Vuelta en een etappe in de Tour de France won Kuss voor het eerst in zijn carrière ook een etappe in de Ronde van Italië. "Dit was eigenlijk niet mijn doel", zei de 31-jarige Amerikaan aan de finish. "Het belangrijkste is de eindzege voor Jonas. Toen ik te horen kreeg dat ik de kans kreeg om mee te gaan in de vlucht, wist ik dat ik die moest grijpen. De afgelopen jaren kreeg ik steeds meer het gevoel dat een etappezege in de Giro heel moeilijk voor me zou worden. Ik kan niet geloven dat het is gelukt."