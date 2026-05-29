Producent hoopt dat Dit Was Het Nieuws terugkeert in Schatkamer

De producent van Dit Was Het Nieuws hoopt dat het satirische programma op een later moment alsnog een plek krijgt in De Schatkamer van Beeld & Geluid. De show is "zonder twijfel" een programma dat daar thuishoort, laat een woordvoerder van Angel's TV Producties weten nadat donderdag bekend was geworden dat het programma alweer offline was gehaald uit het nieuwe onlineplatform.

Angel's TV Producties liet donderdag weten zich zorgen te maken over gedateerde grappen uit het verleden die eventueel reputatieschade zouden kunnen opleveren, maar het is vooral een rechtenkwestie, benadrukt de woordvoerder vrijdag. "We hopen dan ook dat het programma in de toekomst een plek kan krijgen binnen de Schatkamer. Op dit moment zijn er echter nog diverse rechtenkwesties en afspraken met derde partijen die dat bemoeilijken. Zolang die niet zijn opgelost, is het helaas niet mogelijk om de afleveringen beschikbaar te stellen."

De producent vindt dat Dit Was Het Nieuws zeker in het archief hoort, omdat het programma "een uniek en vaak verrassend tijdsbeeld van hoe Nederland en de wereld zich in de afgelopen dertig jaar hebben ontwikkeld" geeft en tegelijkertijd laat zien "hoe de maatschappelijke en politieke tijdgeest is veranderd".

De Schatkamer is een onlinearchief van Beeld & Geluid dat dinsdag van start ging. Gebruikers kunnen gratis kijken naar meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's.