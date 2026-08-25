Wielrenner Pogačar zet Vuelta naar zijn hand met knappe solo

ANDORRA LA VELLA (ANP) - Wielrenner Tadej Pogačar heeft al tijdens de vierde etappe van de Vuelta de concurrentie op grote achterstand gezet. De Sloveense rodetruidrager van UAE Team Emirates won de bergrit over een kleine 105 kilometer met start en finish in Andorra la Vella na een lange solo.

De Belg Jarno Widar was op 2.39 de snelste van de achtervolgende groep, voor de Oostenrijker Felix Gall. Pogačar heeft in het algemeen klassement al een voorsprong van 3.21 op zijn landgenoot en viervoudig Vuelta-winnaar Primož Roglič.

Een dag na de door hevige hagelbuien gestaakte derde etappe trokken de renners meteen na de start de bergen in voor de korte, maar zware rit. Na drie beklimmingen van de eerste en een van de derde categorie wachtte een snelle afdaling naar de hoofdstad van Andorra.

Pogačar versnelt

Visma-Lease a Bike ging tijdens de eerste klim in de aanval. De ploeg had vier man, onder wie Steven Kruijswijk en de Belg Wout van Aert, in de vroege vlucht. Die poging strandde echter al snel.

Op de tweede beklimming, op meer dan 50 kilometer van de streep, nam Pogačar zelf het initiatief. De Oostenrijker Felix Gall probeerde nog even aan te haken, maar de Sloveen ging te snel. Hij had binnen de kortste keren een grote voorsprong te pakken.

In de achtergrond vonden Gall, Roglič, de Spanjaard Enric Mas, de Amerikaan Sepp Kuss en de Brit Oscar Onley elkaar. De vijf kregen in de slotfase gezelschap van onder anderen Widar.