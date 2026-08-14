AMSTELVEEN (ANP) - Femke Markus fietst vanaf volgend jaar voor Team Visma | Lease a Bike. De 29-jarige wielrenster uit Nederland komt over van SD Worx-Protime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen.

"Ik kijk ernaar uit om daarvan te leren en mezelf verder te ontwikkelen", vertelt Markus op de website van haar nieuwe ploeg. "Met ondersteuning van onder meer The Athlete's FoodCoach en een aanpak die sterk op wetenschap is gebaseerd, denk ik dat ik hier nog stappen kan zetten."

Teammanager Rutger Tijssen is blij met de komst van Markus: "Femke is een renster die perfect past binnen het profiel dat we zochten voor onze klassiekerploeg. Ze heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze goed uit de voeten kan in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Tegelijkertijd geloven we dat er binnen onze omgeving nog ruimte is voor verdere ontwikkeling en kijken we ernaar uit om samen met Femke die volgende stappen te zetten."