AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag het recordniveau verder aangescherpt. Vooral de dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer deden het goed in de hoofdindex, met koerswinsten van rond de 3 procent. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte door optimisme dat de Federal Reserve de rente in september niet gaat verhogen.

De AEX noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 1123,44 punten. Donderdag steeg de hoofdindex al 0,7 procent tot een nieuw slotrecord van 1119,59 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1134,51 punten. De beurs in Frankfurt won 0,6 procent. Parijs en Londen bleven vrijwel onveranderd.