Williams direct uitgeschakeld bij rentree op Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisster Serena Williams is bij haar rentree op Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld. De Australische Maya Joint, nummer 87 van de wereld, was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse 23-voudig grandslamwinnares: 6-3 6-7 (6) 6-3.

Williams, inmiddels 44 jaar oud, stond voor het eerst in vier jaar weer op Wimbledon. Ze beëindigde haar carrière in 2022, maar keerde onlangs terug en mocht met een wildcard deelnemen aan het belangrijkste tennistoernooi ter wereld. Williams won Wimbledon zeven keer.