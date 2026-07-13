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Wimbledon-sensatie Fery stijgt 78 plaatsen op wereldranglijst

13 jul , 10:29Sport
anp130726078 1
ANP
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LONDEN (ANP) - De Britse tennisser Arthur Fery heeft een reuzensprong gemaakt op de wereldranglijst na zijn sensationele optreden op Wimbledon. Fery, die furore maakte door als wildcardspeler de halve finales te bereiken van het grandslamtoernooi in Londen, steeg 78 posities op de ATP-ranking. Hij staat nu 36e en haalde in één klap de drie beste Nederlandse tennissers in.
Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Jesper de Jong kwamen niet ver in Londen en er veranderde daardoor weinig aan hun ranking. Van de Zandschulp zakte één plek naar de 55e plaats, Griekspoor schoof één plek op naar de 57e plek. De Jong handhaafde zich op de 73e plaats.
De Duitser Alexander Zverev passeerde de geblesseerde Spanjaard Carlos Alcaraz en is sinds maandag de nieuwe nummer 2 op de wereldranglijst. Zverev verloor zondag de finale van Wimbledon van de Italiaan Jannik Sinner, die de nummer 1 van de wereld blijft.
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