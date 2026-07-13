BHV wordt steeds belangrijker: waarom bedrijven nu investeren in veiligheid

Een brand, een medische noodsituatie of een ongeval op de werkvloer kan zich onverwacht voordoen. Op zulke momenten maken goede voorbereiding en snel handelen vaak een groot verschil. Daarom besteden steeds meer organisaties bewust aandacht aan bedrijfshulpverlening (BHV). Naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen draagt een goed georganiseerde BHV ook bij aan een veiligere werkomgeving voor medewerkers en bezoekers.

BHV is voor vrijwel iedere organisatie verplicht

Soms bestaat het idee dat alleen grote bedrijven of industriële organisaties BHV nodig hebben. In de praktijk geldt de verplichting echter voor vrijwel iedere werkgever. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie moet iedere werkgever zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daar hoort ook bij dat er voldoende bedrijfshulpverleners beschikbaar zijn om bij een calamiteit adequaat op te treden.

Hoeveel BHV'ers nodig zijn, verschilt per organisatie. Daarbij spelen onder meer het aantal medewerkers, de aard van de werkzaamheden, de inrichting van het gebouw en de aanwezige risico's een rol. Een kantoor stelt immers andere eisen aan de BHV-organisatie dan een magazijn, zorginstelling of productiebedrijf.

Meer dan alleen eerste hulp

Veel mensen associëren BHV vooral met EHBO of reanimatie. In werkelijkheid is de taak van een bedrijfshulpverlener veel breder.

Tijdens een incident kan een BHV'er onder meer eerste hulp verlenen, een gebouw veilig ontruimen, een beginnende brand bestrijden en hulpdiensten opvangen. Juist in de eerste minuten na een calamiteit kan adequaat optreden van grote betekenis zijn.

Tijdens een BHV basiscursus oefenen deelnemers uiteenlopende noodsituaties. Naast theoretische kennis is er veel aandacht voor praktijkoefeningen. Daardoor leren cursisten hoe zij onder tijdsdruk veilig en doeltreffend kunnen handelen.

Veiligheid vraagt om een goede voorbereiding

Binnen veel organisaties krijgt risicomanagement steeds meer aandacht. Naast thema's als cyberveiligheid en bedrijfscontinuïteit blijft ook fysieke veiligheid een belangrijk onderdeel van verantwoord ondernemerschap.

Diverse onderzoeken laten zien dat een goede voorbereiding de gevolgen van incidenten kan beperken. Medewerkers weten beter wat er van hen wordt verwacht, waardoor sneller en gestructureerder kan worden gehandeld.

Een effectieve BHV-organisatie bestaat uit meer dan alleen gecertificeerde medewerkers. Regelmatige oefeningen, duidelijke procedures en periodieke herhaling zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden op peil blijven.

Elke sector kent eigen risico's

De risico's verschillen sterk per branche. In een kantooromgeving ligt de nadruk vaak op medische noodsituaties en een veilige ontruiming. Binnen de logistiek spelen machines, heftrucks en zware goederen een grotere rol. In de zorg vragen cliënten of patiënten tijdens een evacuatie vaak om extra aandacht.

Daarom kiezen veel organisaties voor een BHV cursus die aansluit bij hun dagelijkse praktijk. Een training die is afgestemd op de werkomgeving sluit beter aan bij de specifieke risico's en situaties waarmee medewerkers daadwerkelijk te maken krijgen.

Oefenen voorkomt onzekerheid

Wie een onverwachte ontruiming heeft meegemaakt, weet dat er gemakkelijk verwarring kan ontstaan. Regelmatig oefenen helpt om procedures vertrouwd te maken, waardoor medewerkers sneller en met meer vertrouwen kunnen handelen wanneer zich een noodsituatie voordoet.

Daarnaast verandert iedere organisatie voortdurend. Nieuwe collega's, verbouwingen of aangepaste werkprocessen kunnen invloed hebben op bestaande veiligheidsafspraken. Daarom is het verstandig om BHV-procedures regelmatig te evalueren en trainingen periodiek te herhalen.

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Een veilige werkomgeving begint bij de werkgever, terwijl de uitvoering uiteindelijk afhangt van de inzet van iedereen binnen de organisatie. Medewerkers die weten hoe zij moeten handelen, kunnen in noodsituaties van grote waarde zijn voor collega's, bezoekers en hulpdiensten.