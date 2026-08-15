BIRMINGHAM (ANP) - Emma Oosterwegel heeft op de EK atletiek in Birmingham het zilver gewonnen op de zevenkamp. De 28-jarige atlete uit Deventer stond al tweede na zes onderdelen, maar kon op de afsluitende 800 meter de Ierse Kate O'Connor niet meer van de eerste plaats stoten.

Oosterwegel liep aanvallend en won de race, maar O'Connor finishte kort achter haar. De Ierse greep het goud met 6751 punten, Oosterwegel scoorde 6713 punten.

Sofie Dokter maakte er dubbel succes van voor de Nederlandse atletiekploeg door het brons te behalen met 6664 punten.

Stevige rugwind

Oosterwegel baarde in 2021 al eens opzien door brons te winnen op de Olympische Spelen van Tokio in 2021. Voor Dokter is het haar tweede medaille op de meerkamp dit jaar. De 23-jarige Groningse kroonde zich in maart op de WK indoor in Torun tot wereldkampioene op de vijfkamp.

Oosterwegel en Dokter liepen vrijdag, op de eerste dag van de zevenkamp, sneller dan ooit op de 100 meter horden en de 200 meter. Dat was te danken aan een stevige rugwind, waardoor hun tijden niet gelden als persoonlijke records. De punten telden wel mee. Oosterwegel klokte zelfs onder de dertien seconden op de horden: 12,98. Dokter noteerde 13,01. Op de 200 meter ging Dokter bijna onder de 23 seconden: 23,05. Oosterwegel zette 23,55 neer.

Oosterwegel kwam op de tweede dag opzetten na een persoonlijk record van 6,50 meter bij het verspringen en winst bij het speerwerpen met 51,49. Ook Dokter presteerde goed, maar zij stond na zes onderdelen 20 punten achter haar trainingsgenote. De Ierse O'Connor ging de 800 meter in met 49 punten meer dan Oosterwegel, omgerekend in tijd ongeveer 3,5 seconden. Hoewel Oosterwegel gedurfd liep, kreeg ze de Ierse niet op achterstand.