UTRECHT (ANP) - AZ is het seizoen voortvarend begonnen. De winnaar van de Johan Cruijff Schaal won ook de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-4), na een zege vorig weekend voor eigen publiek op ADO Den Haag (2-0).

Peer Koopmeiners verlengde afgelopen week zijn contract, ondanks verregaande interesse van Club Brugge. Hij draaide de bal in blessuretijd van de eerste helft met een goed genomen hoekschop in het doel.

Weslley Patati tekende in de 47e minuut voor de tweede treffer van de bezoekers. Twee minuten later rondde Mexx Meerdink een voorzet van Mateo Chávez beheerst af (0-3). Artem Stepanov kopte in de 62e minuut raak namens FC Utrecht na een hoekschop. Zijn treffer leidde niet tot een slotoffensief. Invaller Ayoub Oufkir bepaalde in de slotfase de eindstand.

Meer grip

Anthony Correia is teleurstellend met FC Utrecht aan het nieuwe seizoen begonnen. De trainer, vorig seizoen succesvol met Telstar, verloor afgelopen week met zijn ploeg van FC Groningen (2-1). FC Utrecht begon veelbelovend aan de wedstrijd met doelpogingen van Ángel Alarcón en Yoann Cathline.

Maar AZ kreeg na de openingsfase steeds meer grip op het duel. Dave Kwakman schoot naast en zag een schot gekeerd door doelman Vasilios Barkas, die vorige week ziek was en het duel met FC Groningen miste.

Patati scoorde bijna voor de bezoekers terwijl hij een voorzet probeerde te geven en raakte de lat. AZ stelde de uitzege in de openingsfase van de tweede helft veilig, met twee treffers binnen drie minuten.