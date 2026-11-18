KAAPSTAD (ANP/RTR) - De Zuid-Afrikaanse minister van Sport heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de behandeling van tweevoudig olympisch zwemkampioene Tatjana Smith. Zij kondigde kortgeleden aan voortaan voor Nederland uit te komen.

Volgens minister Gayton McKenzie is Smith "op de slechtste mogelijke manier" behandeld door de nationale zwembond. "Ze zouden zich moeten schamen. Tatjana is behandeld als een vijand van dit land", aldus McKenzie.

Smith is de meest gedecoreerde olympiër van Zuid-Afrika met vier medailles. Ze is de dochter van een Nederlandse vader en een Zuid-Afrikaanse moeder en bezit een dubbele nationaliteit. Ze komt begin volgende maand bij de WK kortebaan in Beijing voor het eerst uit voor Nederland.

Sportminister McKenzie heeft zijn excuses aangeboden voor de behandeling, waaronder het inhouden van haar prijzengeld voor de wereldkampioenschappen zwemmen in 2023. De zwembond hield 35.000 dollar in, omdat Smith haar eigen gesponsorde en speciaal ontworpen zwempak en zwembril droeg.