MÜNCHEN (ANP/DPA) - Trainer Vincent Kompany keert terug op de bank van Bayern München. De 40-jarige Belg is donderdag aanwezig bij de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Köln, meldt de Duitse koploper.

Kompany zakte drie weken geleden in elkaar tijdens het bekijken van een training van het tweede elftal van Bayern. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een hersenvliesontsteking werd vastgesteld. Aan de val hield hij een schouderblessure over. Assistent-trainer Aaron Danks nam de afgelopen weken tijdelijk de leiding over bij de Duitse recordkampioen.

Eerder deze week leidde Kompany voor het eerst sinds het incident weer een training. Het duel met FC Köln begint vrijdagavond om 20.30 uur.