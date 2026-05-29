Zverev verslaat Halys en treft De Jong in achtste finale

PARIJS (ANP) - Alexander Zverev is de tegenstander van Jesper de Jong in de achtste finale van Roland Garros. De als tweede geplaatste Duitser versloeg de Fransman Quentin Halys , de nummer 90 van de wereldranglijst: 6-4 6-3 5-7 6-2.
Zverev klopte in de eerste ronde de Fransman Benjamin Bonzi: 6-3 6-4 6-2 en versloeg vervolgens de Tsjech Tomás Machác: 6-4 6-2 6-2. De 29-jarige Duitser wacht nog op zijn eerste grandslamtitel. In 2024 verloor hij op Roland Garros de finale van Carlos Alcaraz.
Zverev bereikte in Parijs drie keer de halve finale en drie keer de kwartfinale. Hij is nu een van de favorieten voor de eindzege. De geblesseerde Alcaraz is er niet bij op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic zijn al uitgeschakeld.
De 25-jarige De Jong stuntte in de derde ronde door de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov in vijf sets te verslaan: 7-5 5-7 6-2 6-7 (2) 6-2.