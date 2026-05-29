Trotse tennisser De Jong: ik ben er mentaal bij gebleven

PARIJS (ANP) - Jesper de Jong kon zijn geluk niet op na een zege op de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov in de derde ronde van Roland Garros. "Het is een ongelooflijke prestatie voor mezelf", vertelde hij aan De Telegraaf. "Ik ben zo trots op hoe ik mentaal erbij ben gebleven. Dat was de sleutel. Ik voel me fysiek nog altijd oké. Dat is een goed teken. Nu is het een kwestie van herstellen, mijn vitamines slikken en niet ziek worden."

De Jong was tot dusver aan een moeizaam jaar bezig waarin hij tot het toernooi van Roland Garros geen partij op het hoogste niveau wist te winnen. De Noord-Hollander leek aanvankelijk ook het tweede grandslamtoernooi van het jaar te moeten missen, maar nadat hij was uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi mocht de nummer 106 van de wereld alsnog als lucky loser meedoen. Hij verspeelde in de vierde set een voorsprong van 5-2 en miste twee matchpoints.

"Ik was vooral opgelucht, zeker als je het in de vierde set al had mogen afmaken. Vervolgens ging ik naar de kleedkamer, daar heb ik het gewonnen. Ik zei tegen mezelf: 'No way' dat ik deze wedstrijd ga verliezen."