LONDEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij wist dinsdag het restant van de achtste finale tegen Jiří Lehečka uit Tsjechië winnend af te sluiten. De partij was maandag stilgelegd vanwege de avondklok van Wimbledon. Zverev won uiteindelijk in vier sets: 6-4 7-5 3-6 7-6 (6).

Toen de wedstrijd maandagavond werd stilgelegd, had Zverev, de Duitse winnaar van Roland Garros, een voorsprong van twee sets bij een stand van 3-3 in de derde set. Na de hervatting won Lehečka direct drie games op rij, waarmee hij de derde set won. In de vierde set gaven beide tennissers niks weg, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Die wist de Duitser bij zijn derde matchpoint naar zich toe te trekken.

Zverev, de nummer 3 van de wereldranglijst, won in juni op Roland Garros zijn eerste grandslamtitel. Op Wimbledon is zijn volgende obstakel de als zesde geplaatste Amerikaan Taylor Fritz.