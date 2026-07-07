LAUSANNE (ANP/AFP/RTR) - Russische atleten mogen weer deelnemen aan teamsporten en kwalificaties voor de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven, zo laat het weten vanuit Lausanne.

Rusland was sinds oktober 2023 geschorst door het IOC voor het opnemen van geannexeerde Oekraïense gebieden in de eigen nationale sportkoepel. Het IOC had na het begin van de Russische invasie in Oekraïne in 2022 al sancties opgelegd aan Rusland en Belarus.

Om terug te kunnen keren in internationale competities, moeten Russische atleten wel eerst weer de benodigde dopingcontroles ondergaan, liet het IOC weten.

Vlag

Het IOC maakte ook bekend dat er nog geen beslissing is genomen over de terugkeer van de Russische vlag en het Russische volkslied bij internationale sportwedstrijden.

"We hebben duidelijk gemaakt dat alle atleten de mogelijkheid hebben om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Dit is waar deze beslissing op doelt", zei IOC-voorzitter Kirsty Coventry op een persconferentie. "Het stelt Russische atleten in staat deel te nemen aan sportcompetities. We verzetten ons tegen elke vorm van geweld en oorlog en zullen Oekraïne blijven steunen, maar het is niet terecht dat atleten hier de prijs voor betalen."

Rusland verwelkomde het besluit. "Het IOC geeft een duidelijk signaal af: de olympische beweging moet vrij blijven van politiek. Dit moet de weg vrijmaken voor een ​​volledige terugkeer van Russische atleten naar het internationale sportpodium", zei de Russische minister van Sport, Michail Degtjarev. Hij voegde eraan toe dat Rusland van plan is deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles.