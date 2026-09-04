Zverev wint opnieuw na vijfsetter op US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev had opnieuw vijf sets nodig om zijn tegenstander te verslaan op de US Open. In de nacht van donderdag op vrijdag versloeg de als eerste geplaatste Duitser de Fransman Quentin Halys in de tweede ronde: 6-4 4-6 7-6 (3) 6-7 (3) 6-3.

De partij tegen Halys, de nummer 52 van de wereldranglijst, duurde 4 uur en 33 minuten. In de eerste ronde had Zverev ook al vijf sets nodig om de Italiaan Lorenzo Sonego te verslaan. Tegen de nummer 89 van de wereld won de Duitser pas na 4 uur en 53 minuten tennis. Zverev oogde in die wedstrijd niet fit en moest overgeven in een prullenbak langs de baan.

"Het is geweldig om aangekondigd te worden als de hoogst geplaatste speler op deze baan, totdat je iedere keer bijna verliest", zei Zverev na zijn tweede ronde tegen Halys.

In de derde ronde treft Zverev de Chileen Alejandro Tabilo, de nummer 28 van de ATP-ranking.