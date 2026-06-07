PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst een grandslamtoernooi gewonnen. De 29-jarige Duitser versloeg in de finale van Roland Garros de Italiaan Flavio Cobolli in vijf sets: 6-1 4-6 6-4 6-7 (5) 6-1. De partij duurde 4 uur en 16 minuten.

De als tweede geplaatste Zverev verloor zijn drie vorige grandslamfinales, in 2020 op de US Open, in 2024 op Roland Garros en in 2025 op de Australian Open. Daarnaast strandde hij zeven keer in de halve eindstrijd van een grandslamtoernooi.

Zverev moest vaak de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner voor zich dulden. Alcaraz ontbrak dit jaar op Roland Garros vanwege een blessure en Sinner strandde dit jaar al in de tweede ronde tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo wegens fysiek ongemak.

Voor de 24-jarige Cobolli, de nummer 10 van de plaatsingslijst, was het de eerste keer dat hij in de finale van een grandslamtoernooi stond. In de halve finale hoefde hij niet in actie te komen omdat zijn landgenoot Matteo Arnaldi ziek was.