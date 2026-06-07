MONACO (ANP/AFP) - Formule 1-coureur Kimi Antonelli is de jongste winnaar van de Grand Prix van Monaco geworden. De 19-jarige Mercedes-coureur won op het stratencircuit in het prinsdom zijn vijfde race op rij en nam het record van jongste winnaar af van de Brit Lewis Hamilton, die zondag als tweede eindigde.

"Het is een ongelofelijk weekend en een ongelofelijke race", zei Antonelli na afloop. "Dit is zo'n dag waarin we ontzettend veel snelheid hadden. Het ging allemaal vanzelf. De auto gaf me zoveel zelfvertrouwen om tot het uiterste te gaan. Ik heb er echt van genoten."

Antonelli leidt in het wereldkampioenschap met 156 punten. De Italiaan heeft 66 punten voorsprong op Ferrari-coureur Hamilton. Zijn Britse teamgenoot George Russell eindigde buiten de punten en staat derde met 88 punten. "De klus is nog niet geklaard, het is nog een lang seizoen", bleef Antonelli voorzichtig.