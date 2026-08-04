DIJON (ANP) - Marlen Reusser heeft de vierde etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven en de leiding in het algemeen klassement gegrepen. De Zwitserse regerend wereldkampioene tijdrijden van Movistar was in de individuele tijdrit over 21 kilometer van Gevrey-Chambertin naar Dijon met 27.30 minuten 4 seconden sneller dan Lieke Nooijen en 17 seconden dan Demi Vollering.

Reusser neemt de gele leiderstrui over van de Noorse Sigrid Haugset. Die moest na een lange solo een dag eerder in de derde etappe veel tijd prijsgeven en was ruim 3 minuten langzamer.

De Tour de France Femmes gaat woensdag verder met een heuvelachtige rit van Mâcon naar Belleville-en-Beaujolais over 140 kilometer.