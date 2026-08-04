Producent Jacob Tierney, die de succesvolle sportserie Heated Rivalry bedacht, heeft fans gevraagd om de hoofdrolspelers niet lastig te vallen tijdens de opnames van de tweede reeks. Tierney kon de eerste reeks in stilte draaien. Maar door het succes van de serie, over twee queer ijshockeyspelers, zijn hoofdrolspelers Hudson Williams en Connor Storrie inmiddels megasterren.

"Jullie steun, enthousiasme en warmte betekenen alles voor ons", schrijft Tierney op Instagram. "Nu we bezig zijn met meer afleveringen, vragen we jullie steun om de nieuwe reeks zo goed mogelijk te maken als we kunnen. Als je ons op locatie ziet filmen, geef onze acteurs en crewleden dan alsjeblieft de ruimte die ze nodig hebben om hun beste werk te leveren. We beloven dat het het waard zal zijn." De opnames begonnen afgelopen week in Toronto.

In de serie krijgen de twee sporters, die nog in de kast zitten, stiekem een relatie. Aan het slot van de eerste reeks vertellen ze de ouders van een van hen over hun relatie. Heated Rivalry ontpopte zich eind 2026 tot een van de meest besproken series van het jaar. De verwachting is dat het tweede seizoen in april 2027 van start gaat. De serie is in Nederland te zien op HBO Max.