Woonprotest in Utrecht rustig verlopen

Honderden mensen waren zondagmiddag aanwezig bij een woonprotest in Utrecht. De actie met sprekers op het Jaarbeursplein verliep rustig volgens de gemeente. Naderhand werd er een protestmars door de stad gelopen naar Park Lepelenburg. Daarnaast onthulde een onafhankelijke krakersbeweging de kraak van een pand dichtbij het station.

Naast verschillende sprekers waren veel jongeren en leden van politieke partijen aanwezig. De demonstratie was een “landelijk protest voor woonzekerheid voor iedereen”, omschreef de organisatie namens 25 initiatiefnemers de inzet. Sprekers wezen erop dat mensen in Utrecht tot wel elf jaar op een wachtlijst staan, voor ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Voor een kwart van de huurders zou de huur bovendien onbetaalbaar zijn. De hoge huren en tijdelijke contracten zouden daarnaast ruim baan bieden aan huisjesmelkers. Verder werd discriminatie op basis van onder meer achternaam, huidskleur of beperking besproken. Daardoor hebben deze mensen, naast de groeiende groep uit de “witte middenklasse”, geen (geschikt) dak boven hun hoofd.

De aanwezigen hadden borden bij zich met teksten erop als “10 jaar Rutte, verdubbeling aantal daklozen”, “In gelul kan je niet wonen” en “Al werk ik 80 uur per week, nog steeds krijg ik geen hypotheek”. “Wonen is een mensenrecht” was een breed gedragen standpunt. De organisatie van het protest riep op de coronamaatregelen in acht te nemen, zoals de anderhalve meter afstand bewaren. Veel mensen droegen mondkapjes.

Terwijl een deel van de demonstranten de mars naar het park liep, werd door een onafhankelijke kraakbeweging de kraak van een pand aan de Croeselaan onthuld. Die bestaat uit twee woningen die de beweging sinds vrijdagavond bezet. Tientallen mensen verzamelden zich zondag voor het pand. Onduidelijk is nog of en hoe lang de krakers er kunnen blijven.

De gemeente Utrecht liet weten dat het woonprotest over het algemeen in goede orde is verlopen. Wel ontstond er volgens een woordvoerder onrust bij het gekraakte pand. Een aantal actievoerders zocht kort de confrontatie met de politie toen die probeerde te voorkomen dat ook naastgelegen panden werden gekraakt. Na korte tijd is de rust hersteld, liet de gemeente weten. Het Openbaar Ministerie zal de kraak van het pand “op gebruikelijke wijze” afhandelen.

Het woonprotest in Utrecht volgde op eerdere protesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en wordt op nog meer plekken verwacht. Een nieuw protest is aangekondigd voor zondag 28 november op de Vismarkt in Groningen.