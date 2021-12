Terugkeer Glazen Huis levert na één dag ruim 350.000 euro op

Serious Request: Het Glazen Huis heeft na één dag ruim drieënhalve ton opgehaald. Het exacte bedrag is 358.723 euro, maakte NPO 3FM zondagavond bekend. Goededoelenactie Het Glazen Huis keerde zaterdag na afwezigheid van drie jaar terug.

Dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen lieten zich zaterdagochtend opsluiten in het huis en blijven daar nog tot kerstavond 17.00 uur zitten. Luisteraars kunnen in ruil voor geld plaatjes aanvragen.

Bij de laatste editie van Het Glazen Huis in 2017 werd 5 miljoen euro opgehaald. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro kwam. Het Glazen Huis werd daarna opgevolgd door The Lifeline, waarbij dj’s door het land trokken. Vorig jaar werd tijdens Serious Request 1,6 miljoen euro opgehaald.

De opbrengst van Serious Request gaat dit jaar naar het Wereld Natuur Fonds. Dat wil het geld gebruiken voor het behoud en herstel van regenwouden in Zuid Amerika.