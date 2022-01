Spoorwegmuseum stelt expositie treinramp Harmelen uit

Het Spoorwegmuseum in Utrecht was van plan op 8 januari 2022 een expositie te openen van de treinramp in Harmelen. Op 8 januari 2022 is het zestig jaar geleden dat de grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis plaatsvond. In verband met de huidige coronamaatregelen gaat deze opening niet door. Zodra de maatregelen worden versoepeld kunnen bezoekers alsnog terecht in het Spoorwegmuseum. De expositie staat er nog tot 30 oktober 2022.

De expositie in het Spoorwegmuseum

Vanaf 8 januari, zestig jaar na het ongeluk, zou er een expositie te zien zijn van de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis. Het gaat om de treinramp in Harmelen, een dorp in gemeente Woerden. Er worden foto’s en video’s van overlevenden en nabestaanden getoond. Ook kunnen mensen een kijkje nemen in onderzoeksverslagen en is de snelheidsmeter van de sneltrein te zien.

De treinramp in Harmelen

De treinramp in het Utrechtse dorp Harmelen vond plaats op maandag 8 januari 1962 om 09:19 uur. Een stoptrein, die rond 09:15 uur uit Woerden vertrok richting Breukelen, botste op een sneltrein. In de stoptrein waren ongeveer 180 mensen aan boord. In de sneltrein zaten ongeveer 900 mensen.

De ramp werd veroorzaakt door de mist die op deze maandagochtend in de lucht hing. Hierdoor zag de machinist van de sneltrein het gele waarschuwingssein niet. Direct daarna kwam een rood waarschuwingssein, die de machinist wel zag. Hij probeerde meteen te remmen, maar kon de botsing niet meer voorkomen. Met een snelheid van 107 kilometer per uur knalde de treinen tegen elkaar.

Beide machinisten zijn direct overleden. Ook 89 passagiers overleefden het niet. 54 passagiers raakten zwaargewond. Later overleden een aantal daarvan alsnog aan hun verwondingen.

Dag van nationale rouw en monument

De treinramp in Harmelen werd wereldnieuws. 12 januari werd door de NS als dag van nationale rouw uitgeroepen, omdat op die datum in 1962 de meeste slachtoffers zijn begraven. Op de rijksgebouwen in Nederland, het gebouw van de NS en het gemeentehuis in Utrecht hingen de vlaggen halfstok.

Op 8 januari 2021 is er een monument voor de slachtoffers geplaatst. Het monument staat bij overweg de Putkop, dichtbij de rails. Het bestaat uit twee platen, waarop de namen van de slachtoffers zijn gegraveerd. Als je tussen de twee platen kijkt, zie je de plek waar de ramp heeft plaatsgevonden.

Updates

Vanwege de huidige coronamaatregelen is het Spoorwegmuseum gesloten tot 14 januari 2022. Zodra de maatregelen worden versoepeld, kunnen mensen de expositie bezoeken.