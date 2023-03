Twee gewonden door brand in woning in Zeist

Door brand in een woning in Zeist zijn dinsdagavond twee gewonden gevallen. Het gaat om een brandweerman en een bewoner van het pand aan de Bergweg waar een huis boven een praktijk van een fysiotherapeut rond 22.00 uur in brand is gevlogen. Beide slachtoffers hebben brandwonden opgelopen en zijn naar het ziekenhuis vervoerd, laat de veiligheidsregio weten.

De bewoner is volgens een woordvoerster zwaargewond geraakt, de brandweerman heeft lichte verwondingen opgelopen aan zijn handen.

De brandweer is nog bezig om de brand, die zich nu in de nok van het gebouw bevindt, te blussen. Volgens de voorlichtster is dat deel van het gebouw slecht bereikbaar. In het pand zijn twee woningen, waarvan er een is bewoond. Daar is de brand ontstaan en dat huis is volledig verwoest. “De andere woning heeft rook en waterschade opgelopen”, aldus de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.