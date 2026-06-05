Kinderen van Moeder Aarde – Een nalatenschap die blijft resoneren

Op 30 juni keert een klassieker terug in de boekhandel: Kinderen van Moeder Aarde van Kinderen van Moeder Aarde verschijnt in een nieuwe uitgave bij Lemniscaat. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een documentaire over het leven en werk van Thea Beckman ontwikkeld door het Vnieuws team o.l.v. Josefine Ezinga van Asdonk en in samenwerking met Stichting Mediageheugen o.l.v. Cato Margo Peekel. Een zoektocht naar de vrouw achter een van de meest gelezen jeugdboeken van Nederland en naar de wereld die zij heeft nagelaten.

Een stem uit het verleden, in het heden

Het gesprek begint niet bij het boek, maar bij herinneringen. Waarbij in de hoofdrol o.a. te zien zullen zijn Elvira Beckmann en auteur Vivian de Gier.

Een familieverhaal ontvouwt zich: een oma die niet alleen schrijver was, maar ook moeder, grootmoeder, en een vrouw gevormd door oorlog en stilte. De Tweede Wereldoorlog is nooit ver weg in haar leven, al werd er thuis nauwelijks over gesproken. Vooral niet over wat er gebeurd was in Rotterdam, waar zij opgroeide en het bombardement meemaakte.

Wat bleef, was de onderstroom. De manier waarop gebeurtenissen niet werden uitgesproken, maar wel doorwerkten in keuzes, overtuigingen en uiteindelijk in verhalen.

Thule: een wereld na de ramp

In Kinderen van Moeder Aarde ontstaat de wereld van Thule na een catastrofe. Een nieuwe samenleving probeert opnieuw te beginnen, met andere waarden: respect voor natuur, voor elkaar, voor het leven zelf.

Maar onder die ogenschijnlijke harmonie schuilt spanning. Macht, uitsluiting, migratie en oorlog blijven aanwezig, zij het in een andere vorm.

Tijdens het gesprek wordt een fragment voorgelezen waarin een groep personages wordt geconfronteerd met blokkades, politieke spanning en morele keuzes. Het is een scène die, decennia na verschijning, nog altijd ongemakkelijk actueel voelt.

“Je zou ze stuk voor stuk de nek moeten omdraaien,” klinkt het in de tekst. Hard, scherp, en tegelijkertijd confronterend in wat het zegt over angst, macht en collectieve besluitvorming.

Geschreven vanuit een droom die schuurt met de werkelijkheid

Voor de kleindochter van Beckman is de wereld van Thule geen abstract verzinsel. Het voelt eerder als een spiegel.

Ze herkent in het werk van haar grootmoeder een verlangen naar een betere wereld, maar ook een diepe teleurstelling over hoe de echte wereld functioneert. Beckman bouwde een samenleving waarin gelijkwaardigheid en respect centraal staan, maar plaatste die tegenover een geschiedenis die steeds opnieuw dezelfde fouten lijkt te maken.

“Ze heeft eigenlijk een wereld gecreëerd waarin ze zelf had willen opgroeien,” wordt in het gesprek gezegd. “Een wereld waarin niemand boven een ander staat, en waarin de natuur niet wordt uitgebuit maar gerespecteerd.”

Een boek dat vooruitkeek

Wat destijds als jeugd- en avonturenliteratuur werd gelezen, krijgt in het heden een andere lading. Thema’s als migratie, ecologische grenzen, sociale ongelijkheid en machtspolitiek blijken niet verdwenen, maar eerder verdiept.

Beckman schreef niet alleen over een andere wereld, maar ook over de kwetsbaarheid van de onze. Over hoe beschavingen kunnen bouwen én afbreken. En over de vraag wat er gebeurt als idealen botsen met realiteit.

De documentaire probeert precies dat spanningsveld zichtbaar te maken: tussen fictie en geschiedenis, tussen droom en waarschuwing.

Een boek dat van moeder op dochter wordt doorgegeven

Kinderen van Moeder Aarde neemt een bijzondere plaats in binnen de Nederlandse jeugdliteratuur. Voor veel vrouwelijke lezers was het een van de eerste boeken waarin een meisje niet alleen deel uitmaakte van het verhaal, maar ook daadwerkelijk de hoofdrol speelde. In een tijd waarin avonturenverhalen vaak werden gedomineerd door mannelijke helden, creëerde Thea Beckman sterke, intelligente en zelfstandige vrouwelijke personages die hun eigen keuzes maakten en hun eigen toekomst bepaalden.

Juist daarom is het boek voor veel lezers meer geworden dan een klassiek jeugdboek. Generaties vrouwen groeiden ermee op en gaven het later weer door aan hun dochters. Niet alleen vanwege het spannende verhaal, maar ook vanwege de boodschap die erin besloten ligt: dat meisjes hun eigen stem mogen vinden, hun eigen pad mogen kiezen en een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.

Die blijvende herkenning verklaart waarom Kinderen van Moeder Aarde ruim veertig jaar na verschijnen nog altijd wordt gelezen, besproken en gekoesterd. Voor velen is het niet zomaar een boek uit hun jeugd, maar een verhaal dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarmee behoort het tot de meest geliefde Nederlandse jeugdboeken ooit geschreven.

Tussen de literaire analyse door komt steeds opnieuw de mens Thea Beckman naar voren.

Een vrouw die pas later in haar leven echt begon te schrijven, maar daarvoor al een scherp observator was. Iemand die gefascineerd was door geschiedenis, maar ook kritisch kon zijn op bronnen en waarheden. Iemand die geloofde in lezen als vorm van vorming, voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

En bovenal iemand die haar ideeën niet los zag van het dagelijks leven: eerlijkheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid waren geen thema’s, maar principes.

Wat blijft

Aan het einde van het gesprek blijft er geen eenduidig oordeel over haar werk achter. En wat blijft is eerder een gevoel van herkenning. Dat verhalen uit het verleden nog steeds spreken in het heden. Dat fictie soms dichter bij de werkelijkheid komt dan je verwacht. En dat een kinderboek, veertig jaar na verschijnen, nog steeds vragen stelt waar geen makkelijke antwoorden op bestaan. En was Thea Beckman een visionair?

30 juni verschijnt de trilogie in een nieuwe vormgeving; inclusief nieuwe omslagen van Martijn van der Linden: Kinderen van Moeder Aarde, Thea Beckman | Boeken - Lemniscaat

Niet om het af te sluiten. Maar om het door te geven. Met de heruitgave en de aankomende documentaire via deze link wordt dat gesprek opnieuw geopend.



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