LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - De economie van de eurozone is in de eerste drie maanden van 2026 met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar, meldt statistiekbureau Eurostat op basis van een nieuwe raming. Eerder werd voor het eerste kwartaal nog een nipte groei van 0,1 procent gemeld, na een groei van 0,2 procent in de laatste drie maanden van 2025.

De onverwachte krimp wordt vooral veroorzaakt door een ongekende krimp in Ierland. Het Ierse bruto binnenlands product (bbp), de maatstaf voor economische groei, werd fors herzien naar een krimp van 12,1 procent. Eerder werd voor Ierland nog een krimp van 2 procent gemeld.

Door het grote aantal multinationals dat in Ierland is gevestigd, om het gunstige ondernemings- en belastingklimaat, geeft het Ierse bbp-cijfer echter vaak een vertekend beeld en verstoort het de gegevens voor de eurozone als geheel. De enorme Ierse krimp in het eerste kwartaal maakt het nog lastiger om te bepalen welke kant de economie van de regio opgaat en wat de impact van de oorlog in het Midden-Oosten is.