MEXICO-STAD (ANP) - Het 23e WK voetbal is op donderdag in Mexico begonnen. De aftrap bij de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika is iets na 21.00 uur (Nederlandse tijd) verricht in het Mexico City Stadium. De Braziliaan Wilton Pereira Sampaio fluit het duel.

Er zijn twee keer eerder openingswedstrijden bij een WK gespeeld op het veld in de voetbalarena die in de volksmond bekendstaat als Aztekenstadion. Vlak voor de aftrap zongen de Italiaanse tenor Andrea Bocelli en de Zuid-Koreaans-Amerikaanse zangeres EJAE het WK-lied DNA.

Mexico is - dit keer samen met de VS en Canada - voor de derde keer het organiserende land. De WK's van 1970 en 1986 vonden ook in Mexico plaats.

Het Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers volledig uitverkocht met hoofdzakelijk Mexicaanse fans. Er zijn niet meer dan een paar honderd Zuid-Afrikaanse fans, die in plukjes verspreid zijn over de tribunes van het gerenoveerde stadion. De finale van het WK is op 19 juli in East Rutherford in de VS.