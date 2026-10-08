SAN ISIDRO (ANP/AFP) - Het Openbaar Ministerie heeft straffen tot twaalf jaar cel geëist tegen leden van het medisch team van de Argentijnse voetballegende Diego Maradona. Volgens het OM in Argentinië gingen de verzorgers "chaotisch" te werk in de periode voorafgaand aan zijn overlijden. De hoogste strafeis van twaalf jaar was voor lijfarts Leopoldo Luque.

Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Hij had enkele weken daarvoor een hersenoperatie ondergaan.

Openbaar aanklager Patricio Ferrari maakte donderdag in de rechtbank van San Isidro, een voorstad van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, in zijn eis onderscheid tussen twee groepen verdachten. Drie verzorgers, onder wie Luque, beschuldigde hij van doodslag met opzet, vanwege nalatige verzorging. Zij hoorden straffen van acht tot twaalf jaar tegen zich eisen. De medisch coördinator van de zorgverzekeraar van het voetbalicoon kreeg een eis van tien jaar, voor psychiater Agustina Cosachov was dat acht jaar. Cosachov wordt door het OM samen met Luque gezien als degene die belangrijke besluiten nam.

Eerder strafproces nietig verklaard

Tegen drie anderen, onder wie twee verpleegkundigen, eiste de aanklager straffen van vier tot vijf jaar cel. Zij worden beschuldigd van doodslag zonder opzet. Tegen psycholoog Carlos Díaz werd vijf jaar geëist.

Een eerder strafproces tegen het medische team van Maradona werd in 2025 nietig verklaard, omdat een van de rechters medewerking had verleend aan de makers van een documentaire over de zaak. Het proces moest om die reden worden overgedaan.

De slotpleidooien, die donderdag zijn begonnen, zullen naar verwachting twee weken duren.