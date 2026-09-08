BARCELONA (ANP) - Anis Hadj Moussa maakt deel uit van de selectie van Feyenoord voor de uitwedstrijd van woensdag tegen FC Barcelona in de Champions League. De 24-jarige rechtsbuiten had zijn zinnen gezet op een lucratieve transfer naar Al-Ittihad, dat bijna 40 miljoen euro voor hem overhad. Feyenoord en de club uit Saudi-Arabië bereikten echter geen overeenstemming over de betalingsvoorwaarden.

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten zijn selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3). De vleugelspeler meldde zich op de dag van de wedstrijd twee keer te laat, onder meer voor een bespreking. De international van Algerije bezichtigde rond 19.00 uur met zijn ploeggenoten het stadion van FC Barcelona.

Van Bronckhorst geeft om 19.15 uur een persconferentie in Camp Nou, het stadion waar hij vier seizoenen als linksback speelde.