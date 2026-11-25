ZEIST (ANP) - Oranje-aanvoerster Dominique Janssen vindt het "alleen maar mooi" dat ze concurrentie heeft van Renee van Asten voor de positie centraal achterin bij de voetbalsters. Van Asten (20) debuteerde in april in Oranje en zette haar stormachtige ontwikkeling door na haar overstap naar grootmacht FC Barcelona afgelopen zomer.

"Ik vind het alleen maar mooi dat er zo'n concurrentiestrijd is en dat de meiden het allemaal zo goed doen. Dat houdt je hartstikke scherp. En het klopt dat ik nog niet vaak een basisspeelster van FC Barcelona als concurrente heb gehad maar ook dat is alleen maar mooi", aldus de 31-jarige Janssen, die bij Manchester United speelt, tijdens een persconferentie in Zeist.

Bondscoach Arjan Veurink wilde nog niet vooruitlopen op zijn keuze centraal achterin. "Ik heb veel vertrouwen in Dominique, maar of je nu captain of speelster bent, je zult wel iedere keer moeten laten zien dat je de beste bent. Het is aan Dominique om haar niveau door te trekken. Ze is goed bezig met haar ongeslagen reeks van veertien wedstrijden bij haar club."