DEN HAAG (ANP) - Oud-doelman Martin van Vianen is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt ADO Den Haag, waar hij van 1958 tot 1966 keepte en uitgroeide tot clubicoon.

"Met verdriet heeft ADO Den Haag kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Martin van Vianen. Wij wensen zijn familie, vrienden en alle overige nabestaanden veel kracht en sterkte toe met dit verlies. Op een later moment staan we uitgebreider stil bij zijn leven, voetbalcarrière en betekenis voor onze club", aldus ADO Den Haag.

In het bekende lied O, o, Den Haag van Klein Orkest wordt over Van Vianen gezongen. "Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen kijken. In het Zuiderpark te lange zij, de warme worst. Supporters om je heen. Lekker kankeren op Theo van de Burg en die lange Van Vianen, want bij elke lage bal dan dook die eikel er steevast overheen", zingt Harrie Jekkers. Het lied wordt bij elke thuiswedstrijd van ADO Den Haag gedraaid als de spelers het veld op komen.