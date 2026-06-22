ADO Den Haag krijgt goedkeuring voor komst nieuwe aandeelhouders

DEN HAAG (ANP) - De licentiecommissie van de KNVB heeft goedkeuring gegeven voor drie nieuwe aandeelhouders bij ADO Den Haag. Dat zijn Ben Jenkins, Matt Hong en Jamie Zaninovich. De Eredivisieclub is sinds vier jaar in handen van de Amerikaan David Blitzer. Met de komst van de nieuwe geldschieters "kan de financiële basis van de club worden versterkt en kan de groei van ADO Den Haag op een verantwoorde en duurzame manier worden voortgezet", meldt de club.

ADO komt komend seizoen na vijf jaar weer uit in de Eredivisie. "Terwijl we ons voorbereiden op de uitdagingen van de Eredivisie, vormen Ben, Matt en Jamie een sterk team dat volledig aansluit bij onze kernwaarden", reageert Blitzer in een persbericht. "Omdat ik Ben al twintig jaar ken, weet ik uit eigen ervaring welke visie en integriteit hij met zich meebrengt."

"Dit is een positieve stap voor ADO Den Haag op een belangrijk moment", zegt algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal. "Het waarborgt de continuïteit van onze club."