Advocaat: Rutten is zelf opgestapt, snap het probleem niet

NOORDWIJK (ANP) - Dick Advocaat vindt het niet vreemd dat hij teruggekeerd is als bondscoach van Curaçao. "Fred Rutten is zelf opgestapt. Dus ik zou niet weten wat het probleem is", vertelde de Hagenaar op een persconferentie in Noordwijk, waar hij zich met zijn elftal voorbereidt op het komende WK.

Advocaat trad na de kwalificatie om privéredenen terug, gaf het over aan Rutten en keerde toch weer terug. "Het is een vervelende periode geweest de afgelopen weken. Er is veel gebeurd. Het had op een andere manier gekund. Ik heb geen contact met Rutten gehad. Alleen een uur toen ik het overgaf", aldus Advocaat, die de bond vertelde dat hij weer beschikbaar was. "Ik heb niet getwijfeld om terug te keren. Zou niet weten waarom."

De 78-jarige Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar het WK. "Het halen van de volgende ronde is ons doel", zegt hij. "Het is ongekend voor Curaçao. Het leeft enorm. De blijheid van die mensen is zo mooi. Daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen. We kijken ernaar uit."

De bondscoach ziet Curaçao in vergelijking met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust als een amateurclub. "Amateurploegen kunnen ook van Eredivisieploegen winnen. Dus alles is mogelijk op zo'n groot toernooi."

Advocaat keek in Noordwijk ook terug op het WK van 1994 toen hij bondscoach van Oranje was. Hij kijkt ernaar uit opnieuw naar de VS te gaan. "Er zit wel een groot verschil tussen toen en nu", zei hij. "We willen het zo goed mogelijk doen."